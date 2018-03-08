Ford Fiesta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 165 тыс. км
Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Тимашевск, Краснодарский край
Имя: Екатерина
Телефон:
Описание
В нормальном состоянии. Все вопросы по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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