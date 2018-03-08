Ford Fiesta Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 165 тыс. км Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Тимашевск, Краснодарский край Имя: Екатерина Телефон:

Описание

В нормальном состоянии. Все вопросы по телефону.