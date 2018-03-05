Ford Fiesta
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 129 тыс. км
Цена: 315 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам фиесту в отличном состоянии. Вложений автомобиль не требует, все ТО проходила в срок. Двигатель, коробка, сцепление на 5. Подвеска без нареканий. Климат контроль, обогрев сидений, мультируль, линзованые фары, ПТФ и прочее. По кузову вмятин и царапин нет. В ДТП не участвовала. Торг при осмотре!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.