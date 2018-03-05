Ford Fiesta Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 51 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 129 тыс. км Цена: 315 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам фиесту в отличном состоянии. Вложений автомобиль не требует, все ТО проходила в срок. Двигатель, коробка, сцепление на 5. Подвеска без нареканий. Климат контроль, обогрев сидений, мультируль, линзованые фары, ПТФ и прочее. По кузову вмятин и царапин нет. В ДТП не участвовала. Торг при осмотре!