Ford Fiesta

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 129 тыс. км

Цена: 315 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам фиесту в отличном состоянии. Вложений автомобиль не требует, все ТО проходила в срок. Двигатель, коробка, сцепление на 5. Подвеска без нареканий. Климат контроль, обогрев сидений, мультируль, линзованые фары, ПТФ и прочее. По кузову вмятин и царапин нет. В ДТП не участвовала. Торг при осмотре!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Ford Fiesta

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 153 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

460 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 60,585 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

340 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

155 тыс. руб.

Авто, похожие на Ford Fiesta

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 118,453 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

270 тыс. руб.

Renault Megane

Подержанная, пробег 123 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

365 тыс. руб.

Peugeot 307

Подержанная, пробег 120,39 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

260 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале