Ford Fiesta

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии! Любые проверки. Очень экономичный, манёвренный. Цена снижена! Очень срочно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Ford Fiesta

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

175 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

224 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 113 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

275 тыс. руб.

Авто, похожие на Ford Fiesta

Peugeot 206

Подержанная, пробег 170,868 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

244 тыс. руб.

Audi A6

Подержанная, пробег 294 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

230 тыс. руб.

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 302 тыс. км.
Краснодарский край, Темрюк

260 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале