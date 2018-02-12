Ford Fiesta
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии! Любые проверки. Очень экономичный, манёвренный. Цена снижена! Очень срочно.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.