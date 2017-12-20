Ford Fiesta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 284 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Олег
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Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Коробка робот. Без ДТП. Салон чистый, не прокуренный. Новая резина, диски. Стеклоподъемники, парктроник, кондиционер. Все расходники заменены. К коробке нареканий нет. Осмотр авто в будние дни после 18 часов , суббота и воскресенье в любое время ст. Новотитаровская либо г. Краснодар.
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