Ford Fiesta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 284 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Коробка робот. Без ДТП. Салон чистый, не прокуренный. Новая резина, диски. Стеклоподъемники, парктроник, кондиционер. Все расходники заменены. К коробке нареканий нет. Осмотр авто в будние дни после 18 часов , суббота и воскресенье в любое время ст. Новотитаровская либо г. Краснодар.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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