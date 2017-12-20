Ford Fiesta Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 110 тыс. км Цена: 284 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Коробка робот. Без ДТП. Салон чистый, не прокуренный. Новая резина, диски. Стеклоподъемники, парктроник, кондиционер. Все расходники заменены. К коробке нареканий нет. Осмотр авто в будние дни после 18 часов , суббота и воскресенье в любое время ст. Новотитаровская либо г. Краснодар.