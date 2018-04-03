Ford Explorer Дата публикации: 26.05.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 176 тыс. км Цена: 930 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Краснодар, Краснодарский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.