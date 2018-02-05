Ford Explorer
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 102 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Форд Эксплорер в хорошем состоянии, ветровое стекло родное, шины Michelin в хорошем состоянии. 7 посадочных мест. Хорошая мультимедиа. Небольшой торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.