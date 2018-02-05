Ford Explorer

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 102 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Форд Эксплорер в хорошем состоянии, ветровое стекло родное, шины Michelin в хорошем состоянии. 7 посадочных мест. Хорошая мультимедиа. Небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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