Ford Explorer Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 150 тыс. км Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Американский автомобиль. Первый хозяин - Юрлицо. Я второй хозяин. На данный момент: 1 - замена 1го датчика давления шины. 1000 км назад - поменяно:

- все масла, фильтра. Ходовая полностью вся перебрана. Все оригинал. Бумаги запчастей и работ есть. Крашеных деталей не найдено при покупке. Панорамная крыша, климат для всех пассажиров. Три ряда сидений. Электропривод багажника. Два родных ключа. Спутниковая охрана (при оплате абонентской платы - будет активна). И многое другое. Не тороплюсь. За авто не стыдно. Рассмотрю обмен на Авто до 1 млн.