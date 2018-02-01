Ford Explorer
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Американский автомобиль. Первый хозяин - Юрлицо. Я второй хозяин. На данный момент: 1 - замена 1го датчика давления шины. 1000 км назад - поменяно:
- все масла, фильтра. Ходовая полностью вся перебрана. Все оригинал. Бумаги запчастей и работ есть. Крашеных деталей не найдено при покупке. Панорамная крыша, климат для всех пассажиров. Три ряда сидений. Электропривод багажника. Два родных ключа. Спутниковая охрана (при оплате абонентской платы - будет активна). И многое другое. Не тороплюсь. За авто не стыдно. Рассмотрю обмен на Авто до 1 млн.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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