Ford Explorer

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 86 тыс. км

Цена: 1170 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Крымск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю Форд Эксплорер куплен в автосалоне у официального дилера Форд за наличный расчёт есть все подтверждающие чеки, оригинальный ПТС, 2 ключа , автомобиль все время находился в одной семье, поэтому известна вся история автомобиля с первых дней Ее покупки в автосалоне, машина в идеальном состоянии, не битая не крашеная 100% нет ни одной подкрашенной детали включая бампера, чистый ухоженный салон в салоне не разу не курили, кожа не потертая, большой и вместительный салон 7 мест, 2 панорамных люка, музыка Сони, подогрев всех сидений, 3-зонный климат-контроль, круиз-контроль, Камера заднего вида, память сидений, регулировка педалей газ тормоз,подогрев руля , подогрев лобового стекла, кнопка багажника, и много других полезных функций, очень бережная эксплуатация, гаражное хранение.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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