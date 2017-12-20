Ford Explorer
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 86 тыс. км
Цена: 1170 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Крымск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продаю Форд Эксплорер куплен в автосалоне у официального дилера Форд за наличный расчёт есть все подтверждающие чеки, оригинальный ПТС, 2 ключа , автомобиль все время находился в одной семье, поэтому известна вся история автомобиля с первых дней Ее покупки в автосалоне, машина в идеальном состоянии, не битая не крашеная 100% нет ни одной подкрашенной детали включая бампера, чистый ухоженный салон в салоне не разу не курили, кожа не потертая, большой и вместительный салон 7 мест, 2 панорамных люка, музыка Сони, подогрев всех сидений, 3-зонный климат-контроль, круиз-контроль, Камера заднего вида, память сидений, регулировка педалей газ тормоз,подогрев руля , подогрев лобового стекла, кнопка багажника, и много других полезных функций, очень бережная эксплуатация, гаражное хранение.
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