Ford Explorer Дата публикации: 16.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 86 тыс. км Цена: 1170 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Крымск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю Форд Эксплорер куплен в автосалоне у официального дилера Форд за наличный расчёт есть все подтверждающие чеки, оригинальный ПТС, 2 ключа , автомобиль все время находился в одной семье, поэтому известна вся история автомобиля с первых дней Ее покупки в автосалоне, машина в идеальном состоянии, не битая не крашеная 100% нет ни одной подкрашенной детали включая бампера, чистый ухоженный салон в салоне не разу не курили, кожа не потертая, большой и вместительный салон 7 мест, 2 панорамных люка, музыка Сони, подогрев всех сидений, 3-зонный климат-контроль, круиз-контроль, Камера заднего вида, память сидений, регулировка педалей газ тормоз,подогрев руля , подогрев лобового стекла, кнопка багажника, и много других полезных функций, очень бережная эксплуатация, гаражное хранение.