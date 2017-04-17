Ford Escape Дата публикации: 27.02.19 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 150 тыс. км Цена: 670 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Информация о владельце Город: Новочеркасск, Ростовская область Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Газобаллоное оборудование (ГБО) Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продам настоящий американский внедорожник, надежный, атмосферный бензиновый двигатель, полноценный автомат, подключаемый полный привод за все время эксплуатации в одних руках. Эта машина входит в тройку лучших, пo надежности, поэтому в aмeрике oни ездят в такси.

Тонированные стекла, датчик света, круиз-контроль, центральный замок с д/у, кондиционер, эл. привод зеркал и стекол, регулировка руля по наклону, abs, esp, подушки безопасности передние и боковые, рейлинги на крыше, газовое оборудование 4-го поколения.

Автомобиль в хорошем техническом состоянии кузов не перекрашивался, краска родная. Коробка и двигатель работают отлично. Новый аккумулятор. Резина зимняя, летняя в придачу. В России с 2013г. Салон непрокуренный в отличном состоянии. Задний ряд сидений складывается в один уровень с багажником - удобно спать, даже на пенках, идеальный вариант для путешествий и выездов на природу. Расход аи -92 11-12л в смешанном режиме летом и 13-16л зимой, по трассе выходит 9-10 литров.

Обоснованный торг у капота.