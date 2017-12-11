Ford Escape

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 340 тыс. км

Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

На ходу, все работает. Есть пара проблем, задние арки и ручка двери. Звоните, все расскажу, осмотр по договоренности. Возможен обмен на дизельный универсал, равноценный или с доплатой мне.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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