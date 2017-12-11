Ford Escape
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 340 тыс. км
Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Максим
Телефон:
Описание
На ходу, все работает. Есть пара проблем, задние арки и ручка двери. Звоните, все расскажу, осмотр по договоренности. Возможен обмен на дизельный универсал, равноценный или с доплатой мне.
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