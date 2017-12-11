Ford Escape Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 340 тыс. км Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

На ходу, все работает. Есть пара проблем, задние арки и ручка двери. Звоните, все расскажу, осмотр по договоренности. Возможен обмен на дизельный универсал, равноценный или с доплатой мне.