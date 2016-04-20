Ford C-Max Дата публикации: 1.11.20 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 251 тыс. км Цена: 227 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Машина не гнилая , жучков , паучков - нет. Арки , карнизы , днище - целые . Подкрашивалась местами из-за незначительных царапин и мелких вмятин . Самое большое что я нашел - это немного была примята крышка багажника . В основном ( крыша , двери ) - краска заводская . Не кривая , не косая - внешний вид приятный . Салон в отличном состоянии ( по фото видно ) . Теперь о тех. состоянии . Машину покупал практически не на ходу , до дома доехал , но с трудом . САМ ВОССТАНАВЛИВАЛ , САМ ВСЕ ДЕЛАЛ . Понятное дело , расскажу и покажу все . Сейчас машина на отличном ходу . Двигатель , кпп - в прекрасном состоянии ( это не значит что машина как новая , это значит , что машина обслужена ). Ходовка хорошая . В двигателе надо заменить масло . По электрике все работает . НЕ РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР , нет компрессора , остальное на месте , делать не буду . С ДОКУМЕНТАМИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ , ПРОДАВАТЬ БУДУ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ , если надо , то поеду в ГАИ . Вообщем , хорошая машина , на хорошем ходу ( доедет куда угодно ). Пробег для этой машины не огромный , я думаю , что она еще послужит новому хозяину . Торг небольшой ( совсем небольшой ) . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль дешевле , с Вашей доплатой , можно под ремонт ( двигатель , кпп , по кузову , электрика ) , правый руль тоже рассматриваю .