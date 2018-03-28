Ford C-Max

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 182 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Элла

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

- Гидроусилитель
- Кондиционер
- Тканевый салон
- Передние электростеклоподъемники
- Электропривод зеркал
- Задний парктроник
- Сигнализация, центральный замок
- 6 подушек безопасности
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR)
- Мультимедиа
CD
MP3
AUX
Радио
Управление на руле
GPS- навигатор
- Противотуманные фары
- Диски 16"
Хороший семейный автомобиль. Просторный, комфортный, вместительный, резвый и экономичный.
Собиралась в Германии и ездила там до 2012 года. Я - второй владелец в России. Купила в 2013 с пробегом 113т.км.
За 5 лет меняла все расходники, необходимое по ходовке и ремень грм на 150т.км.
(по словам мастера, старый ремень прошел бы с легкостью еще 150т.км.
По кузову, конечно, я его обшоркала, так как паркуюсь не очень хорошо (на фото все видно).
Машина на 16 штампах с колпаками и на летней резине 205х55хR16.
Салон чистый, не прокурен и не затёрт.
Задняя правая дверь заменена и требует доделки.
Все вопросы по телефону. Небольшой торг только у капота реальному покупателю.
Звонки с 8 до 20:00

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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