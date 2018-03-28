Ford C-Max
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 182 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Элла
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
- Гидроусилитель
- Кондиционер
- Тканевый салон
- Передние электростеклоподъемники
- Электропривод зеркал
- Задний парктроник
- Сигнализация, центральный замок
- 6 подушек безопасности
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR)
- Мультимедиа
CD
MP3
AUX
Радио
Управление на руле
GPS- навигатор
- Противотуманные фары
- Диски 16"
Хороший семейный автомобиль. Просторный, комфортный, вместительный, резвый и экономичный.
Собиралась в Германии и ездила там до 2012 года. Я - второй владелец в России. Купила в 2013 с пробегом 113т.км.
За 5 лет меняла все расходники, необходимое по ходовке и ремень грм на 150т.км.
(по словам мастера, старый ремень прошел бы с легкостью еще 150т.км.
По кузову, конечно, я его обшоркала, так как паркуюсь не очень хорошо (на фото все видно).
Машина на 16 штампах с колпаками и на летней резине 205х55хR16.
Салон чистый, не прокурен и не затёрт.
Задняя правая дверь заменена и требует доделки.
Все вопросы по телефону. Небольшой торг только у капота реальному покупателю.
Звонки с 8 до 20:00
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