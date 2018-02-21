Ford C-Max Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 182 тыс. км Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Черный Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Бэлла Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

- Гидроусилитель

- Кондиционер

- Тканевый салон

- Передние электростеклоподъемники

- Электропривод зеркал

- Задний парктроник

- Сигнализация, центральный замок

- 6 подушек безопасности

- Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR)

- Мультимедиа

CD

MP3

AUX

Радио

Управление на руле

GPS- навигатор

- Противотуманные фары

- Диски 16"

Хороший семейный автомобиль. Просторный, комфортный, вместительный, резвый (турбированный) и экономичный (дизель).

Собиралась в Германии и ездила там до 2012 года. Я - второй владелец в России. Купила в 2013 с пробегом 113т. км.

За 5 лет меняла все расходники, необходимое по ходовке и ремень грм на 150т. км.

(по словам мастера, старый ремень прошел бы с легкостью еще 150т. км.

По кузову, конечно, я его обшоркала, так как паркуюсь не очень хорошо (на фото все видно).

Машина на 16 штампах с колпаками и на летней резине 205х55хR16.

Салон чистый, не прокурен и не затёрт.

Задняя правая дверь заменена и требует доделки.

Дисплей на панели поплыл, требует замены, поэтому продаю недорого и быстро. Торг на месте реальному покупателю.