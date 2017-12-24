Ford C-Max Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 170 тыс. км Цена: 525 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Юлия Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Комплектация Titanium. Реснички на фарах, фары адаптивные, ксенон в ближнем цвете, авто свет, глушители спаренные, катализатор убрали, чип тюнинг + 15 лошадей, датчик света и дождя, защита картера металлическая, парктроники передние и задние, камера заднего вида, мультируль, круиз-контроль, лобовое стекло полностью с подогревом оригинальное целое, подогрев передних сидений, стеклоподъемники все с автозакрытием. Торг у капота.