Ford C-Max

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 525 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Юлия

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Комплектация Titanium. Реснички на фарах, фары адаптивные, ксенон в ближнем цвете, авто свет, глушители спаренные, катализатор убрали, чип тюнинг + 15 лошадей, датчик света и дождя, защита картера металлическая, парктроники передние и задние, камера заднего вида, мультируль, круиз-контроль, лобовое стекло полностью с подогревом оригинальное целое, подогрев передних сидений, стеклоподъемники все с автозакрытием. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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