Ford C-Max
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 525 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Юлия
Описание
Авто в отличном состоянии. Комплектация Titanium. Реснички на фарах, фары адаптивные, ксенон в ближнем цвете, авто свет, глушители спаренные, катализатор убрали, чип тюнинг + 15 лошадей, датчик света и дождя, защита картера металлическая, парктроники передние и задние, камера заднего вида, мультируль, круиз-контроль, лобовое стекло полностью с подогревом оригинальное целое, подогрев передних сидений, стеклоподъемники все с автозакрытием. Торг у капота.
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