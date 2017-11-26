Ford C-Max Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 167 тыс. км Цена: 296 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, все исправно работает, своевременное ТО,

БЕЗ ДТП, по кузову ровный, салон в хорошем состоянии, двигатель работает тихо, ровно, по ходовой все норм. Торг при осмотре авто.