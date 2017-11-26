Ford C-Max
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 167 тыс. км
Цена: 296 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, все исправно работает, своевременное ТО,
БЕЗ ДТП, по кузову ровный, салон в хорошем состоянии, двигатель работает тихо, ровно, по ходовой все норм. Торг при осмотре авто.
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