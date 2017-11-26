Ford C-Max

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 167 тыс. км

Цена: 296 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, все исправно работает, своевременное ТО,
БЕЗ ДТП, по кузову ровный, салон в хорошем состоянии, двигатель работает тихо, ровно, по ходовой все норм. Торг при осмотре авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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