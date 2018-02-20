FIAT Punto

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 269 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии. Двигатель, коробка, ходовая в идеале. Есть кондиционер, абс, подогрев сидений, эко режим, изменение усилия на руле, сигнализация с центральным замком, музыка, электопривод зеркал и т. д. Рулевая колонка регулируется в двух положениях и водительское сиденье тоже. Расход топлива: трасса 6 л/100 км. город 7,5 л/100 км. Я собственник по ПТС. Вопросы по телефону, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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