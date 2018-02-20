FIAT Punto
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 269 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в отличном состоянии. Двигатель, коробка, ходовая в идеале. Есть кондиционер, абс, подогрев сидений, эко режим, изменение усилия на руле, сигнализация с центральным замком, музыка, электопривод зеркал и т. д. Рулевая колонка регулируется в двух положениях и водительское сиденье тоже. Расход топлива: трасса 6 л/100 км. город 7,5 л/100 км. Я собственник по ПТС. Вопросы по телефону, торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.