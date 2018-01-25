FIAT Punto
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 135 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина полностью в рабочем состоянии, своевременно обслуживается, пробег 135 тыс. км есть коцки по кузову на стекле лобовом есть трещинки, резина новая. Торг, обмен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.