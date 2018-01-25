FIAT Punto

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 135 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина полностью в рабочем состоянии, своевременно обслуживается, пробег 135 тыс. км есть коцки по кузову на стекле лобовом есть трещинки, резина новая. Торг, обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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