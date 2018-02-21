FIAT Linea Дата публикации: 21.02.18 Просмотров объявления: 33 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 145 тыс. км Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличный вариант для первого автомобиля. В эксплуатации с середины декабря 2011 года. Масло/фильтры раз в 7500. Остальное - либо по регламенту, либо по фактической необходимости. Машина шустрая, для своих 1, 4 едет очень неплохо. Момент 206 н/м на низах, двигатель достаточно эластичный. Расход напрямую зависит от стиля езды - если наваливать по городу от светофора до светофора, то будет порядка 10 литров, если ездить спокойно, будет 9. По трассе комфортная скорость 120-140, расход в районе 7. Если ехать 100-110, можно тратить 6. Бензин лью 95й. Турбина сухая, двигатель масло не ест. Кондиционер заправлен, печка и прочие электрические приблуды работают. Пробег родной, не скрученный, вполне соответствующий возрасту машины.

Было мелкое ДТП - меня догнали сзади, а я догнал впередистоящего по инерции. Подушки не стреляли, скорость была маленькая. По ОСАГО выплатили копейки, поэтому решил продавать как есть, без всякого «подкрасить губы». Ездить эти повреждения не мешают, а цена снижена от желаемой аккурат на сумму ремонта. Кто захочет - отремонтирует, кто не захочет - сможет и так ездить.