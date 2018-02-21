FIAT Linea

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличный вариант для первого автомобиля. В эксплуатации с середины декабря 2011 года. Масло/фильтры раз в 7500. Остальное - либо по регламенту, либо по фактической необходимости. Машина шустрая, для своих 1, 4 едет очень неплохо. Момент 206 н/м на низах, двигатель достаточно эластичный. Расход напрямую зависит от стиля езды - если наваливать по городу от светофора до светофора, то будет порядка 10 литров, если ездить спокойно, будет 9. По трассе комфортная скорость 120-140, расход в районе 7. Если ехать 100-110, можно тратить 6. Бензин лью 95й. Турбина сухая, двигатель масло не ест. Кондиционер заправлен, печка и прочие электрические приблуды работают. Пробег родной, не скрученный, вполне соответствующий возрасту машины.
Было мелкое ДТП - меня догнали сзади, а я догнал впередистоящего по инерции. Подушки не стреляли, скорость была маленькая. По ОСАГО выплатили копейки, поэтому решил продавать как есть, без всякого «подкрасить губы». Ездить эти повреждения не мешают, а цена снижена от желаемой аккурат на сумму ремонта. Кто захочет - отремонтирует, кто не захочет - сможет и так ездить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже FIAT Linea

Авто, похожие на FIAT Linea

Chevrolet Lacetti

Подержанная, пробег 50,443 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

320 тыс. руб.

Chevrolet Lacetti

Подержанная, пробег 158,69 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

394 тыс. руб.

Chevrolet Lacetti

Подержанная, пробег 81 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

320 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале