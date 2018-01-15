FIAT Linea
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 61 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Автомобиль в состоянии близком к новому. Провёл полную диагностику и химчистку. Великолепное качество исполнения. Чудесная динамика. Машина из первых рук. В наличии все книжки. Комплектация хорошая. Установлена Сигнализация с обратной связью. Эксплуатировалась в крае. Весь в родной краске и стекла все родные и целые.
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