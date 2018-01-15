FIAT Linea

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 61 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Автомобиль в состоянии близком к новому. Провёл полную диагностику и химчистку. Великолепное качество исполнения. Чудесная динамика. Машина из первых рук. В наличии все книжки. Комплектация хорошая. Установлена Сигнализация с обратной связью. Эксплуатировалась в крае. Весь в родной краске и стекла все родные и целые.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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