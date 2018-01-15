FIAT Linea Дата публикации: 16.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 61 тыс. км Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Автомобиль в состоянии близком к новому. Провёл полную диагностику и химчистку. Великолепное качество исполнения. Чудесная динамика. Машина из первых рук. В наличии все книжки. Комплектация хорошая. Установлена Сигнализация с обратной связью. Эксплуатировалась в крае. Весь в родной краске и стекла все родные и целые.