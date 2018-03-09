FIAT Ducato
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 46 тыс. км
Цена: 1420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2287 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Отделка салона: комбинированная
Электростеклоподъёмники: передние
Описание
Состояние отличное. Торг уместен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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