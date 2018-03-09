FIAT Ducato

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 46 тыс. км

Цена: 1420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2287 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Отделка салона: комбинированная

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Состояние отличное. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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