FAW Vita Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 44 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 107 тыс. км Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам автомобиль FAW VITA, полная копия Тойоты Ярис. Двигатель, ходовая от TOYOTA, кузов с оцинковкой, ГУР, ABS, подушка безопасности, 4 стеклоподъемника с автодоводчиком, электрорегулировка зеркал с подогревом, кондиционер (работает отлично), печка тоже, музыка. Стоит зимняя резина на штампах, летняя на литых дисках, плюс запасная полноценная, новая (на литье). На летней резине отъездил один сезон. Поменян ремень ГРМ и все остальные ремни, масло в двигателе меняется своевременно каждые 8 тыс. км. Новый аккумулятор. Внутри кузов промовилен. Осенью были поставлено новые чехлы на сиденья с экокожи. В салоне не прокурено (не курю), за машиной следили. Сигнализация с обратной связью, 3 ключа. Для своих лет машина в хорошем тех.состоянии. За время эксплуатации ни разу не подводила. Обмен не интересен. Торг.