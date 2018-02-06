FAW Vita

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 107 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам автомобиль FAW VITA, полная копия Тойоты Ярис. Двигатель, ходовая от TOYOTA, кузов с оцинковкой, ГУР, ABS, подушка безопасности, 4 стеклоподъемника с автодоводчиком, электрорегулировка зеркал с подогревом, кондиционер (работает отлично), печка тоже, музыка. Стоит зимняя резина на штампах, летняя на литых дисках, плюс запасная полноценная, новая (на литье). На летней резине отъездил один сезон. Поменян ремень ГРМ и все остальные ремни, масло в двигателе меняется своевременно каждые 8 тыс. км. Новый аккумулятор. Внутри кузов промовилен. Осенью были поставлено новые чехлы на сиденья с экокожи. В салоне не прокурено (не курю), за машиной следили. Сигнализация с обратной связью, 3 ключа. Для своих лет машина в хорошем тех.состоянии. За время эксплуатации ни разу не подводила. Обмен не интересен. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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