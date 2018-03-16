Dodge Stratus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 206,93 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Валерий

Телефон:

Описание

Продаю Dodge Stratus в хорошем состоянии. Круиз-контроль, коробка автомат, кондиционер, музыка USB, эл. стеклоподьемники. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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