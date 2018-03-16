Продаю Dodge Stratus в хорошем состоянии. Круиз-контроль, коробка автомат, кондиционер, музыка USB, эл. стеклоподьемники. Торг уместен.

Имя: Валерий

Цена: 250 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2003

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