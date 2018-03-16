Dodge Stratus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 206,93 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Валерий
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Описание
Продаю Dodge Stratus в хорошем состоянии. Круиз-контроль, коробка автомат, кондиционер, музыка USB, эл. стеклоподьемники. Торг уместен.
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