Dodge Intrepid
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 195 тыс. км
Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Настоящий американец. Причина продажи, проблема с форсункой на одном цилиндре, нет времени заниматься. Состояние на 4 из 5, салон в идеале, алькантара, ходовая новая. Всё что интересует, спрашивайте. Авто на ходу. Возможен обмен на российский автопром.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.