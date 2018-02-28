Dodge Intrepid

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 195 тыс. км

Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Настоящий американец. Причина продажи, проблема с форсункой на одном цилиндре, нет времени заниматься. Состояние на 4 из 5, салон в идеале, алькантара, ходовая новая. Всё что интересует, спрашивайте. Авто на ходу. Возможен обмен на российский автопром.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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