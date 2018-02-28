Dodge Intrepid Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 43 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1993 Пробег: 195 тыс. км Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Настоящий американец. Причина продажи, проблема с форсункой на одном цилиндре, нет времени заниматься. Состояние на 4 из 5, салон в идеале, алькантара, ходовая новая. Всё что интересует, спрашивайте. Авто на ходу. Возможен обмен на российский автопром.

