Додж Дакота 3.9 л газ бензин полноценная кабина ; 2 WD : Двигатель Магнум ( миллионники) В приличном состоянии ( сел поехал) пробег 345 т. км

Имя: Владимир

Цена: 399 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2002

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