Dodge Dakota

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 345 тыс. км

Цена: 399 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова: Пикап

Цвет:

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Додж Дакота 3.9 л газ бензин полноценная кабина ; 2 WD : Двигатель Магнум ( миллионники) В приличном состоянии ( сел поехал) пробег 345 т. км

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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