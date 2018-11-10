Dodge Dakota
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 345 тыс. км
Цена: 399 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 3 см³
Руль: левый
Вид кузова: Пикап
Цвет:
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Владимир
Телефон:
Описание
Додж Дакота 3.9 л газ бензин полноценная кабина ; 2 WD : Двигатель Магнум ( миллионники) В приличном состоянии ( сел поехал) пробег 345 т. км
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