Dodge Caravan
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 175 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Полноценный 7-местный минивен для семьи, работы и отдыха. Различные варианты трансформации. Для своих лет хорошее состояние. Идеальное сочетание цены, качества, комфорта и стоимости обслуживания. На ходу, езжу каждый день. Отдаю дешевле рынка, т. к срочно нужны деньги. Торг.
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