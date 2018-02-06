Dodge Caravan

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 175 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Полноценный 7-местный минивен для семьи, работы и отдыха. Различные варианты трансформации. Для своих лет хорошее состояние. Идеальное сочетание цены, качества, комфорта и стоимости обслуживания. На ходу, езжу каждый день. Отдаю дешевле рынка, т. к срочно нужны деньги. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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