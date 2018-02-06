Dodge Caravan Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 57 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 200 тыс. км Цена: 175 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Полноценный 7-местный минивен для семьи, работы и отдыха. Различные варианты трансформации. Для своих лет хорошее состояние. Идеальное сочетание цены, качества, комфорта и стоимости обслуживания. На ходу, езжу каждый день. Отдаю дешевле рынка, т. к срочно нужны деньги. Торг.