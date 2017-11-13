Dodge Caravan
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 184 тыс. км
Цена: 299 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
3 ряда сидений, 7 мест! ПТС оригинал, 2 хозяина, в одних руках 6 лет! Не битый не крашенный! Машина местная, не Москва! В РФ с 2008 г. 2 ключа, ржавчины нет, не битая, в ДТП не участвовала, лобовое родное. Мотор, коробка отлично, ошибок нет, кондиционер, печка работают. Номера в подарок. Рассмотрю варианты обмена.
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