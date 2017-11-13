Dodge Caravan Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 184 тыс. км Цена: 299 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

3 ряда сидений, 7 мест! ПТС оригинал, 2 хозяина, в одних руках 6 лет! Не битый не крашенный! Машина местная, не Москва! В РФ с 2008 г. 2 ключа, ржавчины нет, не битая, в ДТП не участвовала, лобовое родное. Мотор, коробка отлично, ошибок нет, кондиционер, печка работают. Номера в подарок. Рассмотрю варианты обмена.