Dodge Caravan

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 184 тыс. км

Цена: 299 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

3 ряда сидений, 7 мест! ПТС оригинал, 2 хозяина, в одних руках 6 лет! Не битый не крашенный! Машина местная, не Москва! В РФ с 2008 г. 2 ключа, ржавчины нет, не битая, в ДТП не участвовала, лобовое родное. Мотор, коробка отлично, ошибок нет, кондиционер, печка работают. Номера в подарок. Рассмотрю варианты обмена.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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