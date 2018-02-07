Daihatsu YRV

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 265 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Yrv 1.3 Turbo на механике, левый руль! Редкий экземпляр который накажет большую часть русского авторома по надёжности и скорости. При этом достаточно экономичен. Различные доработки по тюнингу. В боевом режиме на бусте буксует на всех передачах. Просто ракета! Отличные литые диски на новой резине. Вся подвеска после переборки, никаких вложений вообще не требуется, крашенные элементы есть. (кости целые). Салон чистый и ухоженный (обмен только на авто с правым рулём). Адекватно оценивайте свое авто. Доплата любую сторону

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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