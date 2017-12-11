Daihatsu YRV

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 205 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Крымск, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

В отличном состоянии, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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