Daihatsu YRV
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 205 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Крымск, Краснодарский край
Имя: Роман
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Описание
В отличном состоянии, торг.
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