Daihatsu Storia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 145 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Юлия

Телефон:

Описание

Японский автомобиль в хорошем состоянии, близнец Toyota Dyet, вложений не требует, кузов ровненький без сколов, царапин и ржавчины, кондиционер рабочий, салон ухоженный не прокуренный. Машина очень экономная, средний расход от 5 л. До 7 л. При этом довольно резвая. Все расходники менялись вовремя, масло в двигателе и в коробке недавно заменили. В общем отличная машина за свои деньги. Реальному покупателю торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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