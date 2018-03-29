Daihatsu Storia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 145 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Юлия
Описание
Японский автомобиль в хорошем состоянии, близнец Toyota Dyet, вложений не требует, кузов ровненький без сколов, царапин и ржавчины, кондиционер рабочий, салон ухоженный не прокуренный. Машина очень экономная, средний расход от 5 л. До 7 л. При этом довольно резвая. Все расходники менялись вовремя, масло в двигателе и в коробке недавно заменили. В общем отличная машина за свои деньги. Реальному покупателю торг.
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