Daihatsu Storia Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 200 тыс. км Цена: 145 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Юлия Телефон:

Описание

Японский автомобиль в хорошем состоянии, близнец Toyota Dyet, вложений не требует, кузов ровненький без сколов, царапин и ржавчины, кондиционер рабочий, салон ухоженный не прокуренный. Машина очень экономная, средний расход от 5 л. До 7 л. При этом довольно резвая. Все расходники менялись вовремя, масло в двигателе и в коробке недавно заменили. В общем отличная машина за свои деньги. Реальному покупателю торг.