Daihatsu Hi Jet Дата публикации: 13.06.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 139 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 600 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый Информация о владельце Город: Курганинск, Краснодарский край Имя: Илья Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Продам автомобиль Daihatsu Hi Jet (Дайхатсу хай джет) 2006 год, бензин, руль правый, объем двигателя 0,6 куб.см., автомат, привод полный 4 WD, гидроусилитель, 5 дверей, большое багажное отделение, магнитола с флеш-разьемом, кондиционер, салон просторный, заднее сиденье-скамейка заменена на мягкий диван (сиденье-скамейка прилагается), резина новая (комплект летней резины дополнительно в подарок), состояние отличное, разумный торг.