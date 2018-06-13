Daihatsu Hi Jet
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 139 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 600 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Курганинск, Краснодарский край
Имя: Илья
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
Описание
Продам автомобиль Daihatsu Hi Jet (Дайхатсу хай джет) 2006 год, бензин, руль правый, объем двигателя 0,6 куб.см., автомат, привод полный 4 WD, гидроусилитель, 5 дверей, большое багажное отделение, магнитола с флеш-разьемом, кондиционер, салон просторный, заднее сиденье-скамейка заменена на мягкий диван (сиденье-скамейка прилагается), резина новая (комплект летней резины дополнительно в подарок), состояние отличное, разумный торг.
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