Daihatsu Hi Jet

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 139 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 600 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Курганинск, Краснодарский край

Имя: Илья

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Продам автомобиль Daihatsu Hi Jet (Дайхатсу хай джет) 2006 год, бензин, руль правый, объем двигателя 0,6 куб.см., автомат, привод полный 4 WD, гидроусилитель, 5 дверей, большое багажное отделение, магнитола с флеш-разьемом, кондиционер, салон просторный, заднее сиденье-скамейка заменена на мягкий диван (сиденье-скамейка прилагается), резина новая (комплект летней резины дополнительно в подарок), состояние отличное, разумный торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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