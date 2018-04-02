Daewoo Nubira Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 240 тыс. км Цена: 193 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Абинск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продам Daewoo Nubira американка, машина в хорошем состоянии кузов оцинковка, двигатель после капремонта 12000 км, бережная эксплуатация. Продаю в связи со строительством, все вопросы по телефону, торг возле машины. Являюсь хозяином автомобиля.