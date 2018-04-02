Daewoo Nubira

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 240 тыс. км

Цена: 193 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Абинск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продам Daewoo Nubira американка, машина в хорошем состоянии кузов оцинковка, двигатель после капремонта 12000 км, бережная эксплуатация. Продаю в связи со строительством, все вопросы по телефону, торг возле машины. Являюсь хозяином автомобиля.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Daewoo Nubira

Авто, похожие на Daewoo Nubira

Hyundai Accent

Подержанная, пробег 232 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

220 тыс. руб.

Hyundai Accent

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

180 тыс. руб.

Chevrolet Lacetti

Подержанная, пробег 190 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

190 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале