Daewoo Nubira
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 240 тыс. км
Цена: 193 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Абинск, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Продам Daewoo Nubira американка, машина в хорошем состоянии кузов оцинковка, двигатель после капремонта 12000 км, бережная эксплуатация. Продаю в связи со строительством, все вопросы по телефону, торг возле машины. Являюсь хозяином автомобиля.
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