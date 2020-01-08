Daewoo Nexia Дата публикации: 8.01.20 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 99,263 тыс. км Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1498 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Старовеличковская, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Комплектация А также Охранная система

Описание

Продается автомобиль Дэу Нэксия, по ПТС два хозяина,ходовая и двигатель без нареканий,пробег реальный,два комплекта резины ,торг уместен.