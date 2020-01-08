Daewoo Nexia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 99,263 тыс. км
Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Старовеличковская, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Комплектация
А также
Охранная система
Описание
Продается автомобиль Дэу Нэксия, по ПТС два хозяина,ходовая и двигатель без нареканий,пробег реальный,два комплекта резины ,торг уместен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.