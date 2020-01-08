Daewoo Nexia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 99,263 тыс. км

Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Старовеличковская, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Комплектация

А также

Охранная система

Описание

Продается автомобиль Дэу Нэксия, по ПТС два хозяина,ходовая и двигатель без нареканий,пробег реальный,два комплекта резины ,торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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