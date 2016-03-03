Daewoo Nexia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 1 тыс. км
Цена: 119 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Тбилисская, Краснодарский край
Имя: дмитрий
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Описание
полный кап ремонт кузов-двигатель ходовая без проблем,новая резина-зима,хороший торг
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