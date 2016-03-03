полный кап ремонт кузов-двигатель ходовая без проблем,новая резина-зима,хороший торг

Имя: дмитрий

Цена: 119 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2001

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