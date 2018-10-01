Daewoo Nexia

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 63 тыс. км

Цена: 185 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Нижегородская, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

А также

Центральный замок

Описание

Продам автомобиль Дэу Нексиа 2. год выпуска 2011 г. пробег 63000 км. новая зимняя и летняя резина плюс резина бу машина обслужена.заменено масло.машина в отличном состоянии.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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