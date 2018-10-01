Daewoo Nexia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 63 тыс. км
Цена: 185 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Нижегородская, Краснодарский край
Имя: Владимир
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
А также
Центральный замок
Описание
Продам автомобиль Дэу Нексиа 2. год выпуска 2011 г. пробег 63000 км. новая зимняя и летняя резина плюс резина бу машина обслужена.заменено масло.машина в отличном состоянии.
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