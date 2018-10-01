Daewoo Nexia Дата публикации: 26.10.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 63 тыс. км Цена: 185 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Нижегородская, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская А также Центральный замок

Описание

Продам автомобиль Дэу Нексиа 2. год выпуска 2011 г. пробег 63000 км. новая зимняя и летняя резина плюс резина бу машина обслужена.заменено масло.машина в отличном состоянии.