Daewoo Nexia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 107 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Татьяна

Телефон:

Описание

Продам машину, 1 хозяин, владею с 2011 г, возможен небольшой торг! Пробег 107000 км.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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