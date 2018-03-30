Daewoo Nexia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 107 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Татьяна
Телефон:
Описание
Продам машину, 1 хозяин, владею с 2011 г, возможен небольшой торг! Пробег 107000 км.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter