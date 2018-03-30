Продам машину, 1 хозяин, владею с 2011 г, возможен небольшой торг! Пробег 107000 км.

Имя: Татьяна

Цена: 210 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2011

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