Daewoo Nexia Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 163,1 тыс. км Цена: 163 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

В хорошем состоянии. Без вложений. ПТС оригинал. 1,6 16 клап. Железо все родное, краска тоже. Ходовка мягенькая, ни гремит ни стучит. Двигатель работает ровно, не дымит Масло не ест. Коробка без вложений. Салон чистый и опрятный.

Кузов без гнили и дыр. Пороги и арки без коррозии. Дно без дыр.

Кондиционер, 4 электростеклоподъемника, ГУР, сигнализация! Без арестов и ограничений. Торг реальному покупателю!

