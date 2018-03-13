Daewoo Nexia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 163,1 тыс. км

Цена: 163 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

В хорошем состоянии. Без вложений. ПТС оригинал. 1,6 16 клап. Железо все родное, краска тоже. Ходовка мягенькая, ни гремит ни стучит. Двигатель работает ровно, не дымит Масло не ест. Коробка без вложений. Салон чистый и опрятный.
Кузов без гнили и дыр. Пороги и арки без коррозии. Дно без дыр.
Кондиционер, 4 электростеклоподъемника, ГУР, сигнализация! Без арестов и ограничений. Торг реальному покупателю!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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