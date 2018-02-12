Daewoo Nexia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 105 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Daewoo Nexia, с надёжным 16 V клапанным двигателем! Салон из кож. зама., MP3 - магнитола, сигнализация, задние патронники и кондиционер. За автомобилем следил, обслуживал своевременно, масло Shell, новые передние колодки, шаровая, машина с ключа, ПТС - оригинал! Есть ржавчина на дверях, карнизы и пороги без ржавчины! Притерто переднее правое крыло, ездить можно, но лучше сделать.
Крашенных деталей нет, приезжайте с прибором. С автомобилем отдам, ещё один комплект резины, на дисках!
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