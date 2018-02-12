Daewoo Nexia Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 170 тыс. км Цена: 105 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Daewoo Nexia, с надёжным 16 V клапанным двигателем! Салон из кож. зама., MP3 - магнитола, сигнализация, задние патронники и кондиционер. За автомобилем следил, обслуживал своевременно, масло Shell, новые передние колодки, шаровая, машина с ключа, ПТС - оригинал! Есть ржавчина на дверях, карнизы и пороги без ржавчины! Притерто переднее правое крыло, ездить можно, но лучше сделать.

Крашенных деталей нет, приезжайте с прибором. С автомобилем отдам, ещё один комплект резины, на дисках!