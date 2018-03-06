Daewoo Nexia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 197 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1598 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Шахты, Ростовская область

Имя: Хозяин

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Описание

Продается автомобиль в отличном состоянии

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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