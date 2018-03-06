Daewoo Nexia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 197 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1598 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Шахты, Ростовская область
Имя: Хозяин
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Описание
Продается автомобиль в отличном состоянии
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