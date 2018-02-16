Daewoo Nexia Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 120 тыс. км Цена: 108 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Григорий Телефон:

Описание

Продаю свой автомобиль. Авто в хорошем состояние. Мотор работает ровно масло не берет. Коробка в отличном состоянии. Ходовая мягкая. По салону чистый не прокуреный не равный чистый приятно сидеть. Резина все сезонка ещё по ходит. Юридически совершенно чистая на учете здесь в Краснодаре на мне на учете. Новый аккумулятор. Стойки шаровые колодки я менял. По комплектации кондиционер. ГУР. 4 стеклоподъёмника. Звоните, все расскажу.