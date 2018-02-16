Daewoo Nexia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 108 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Григорий

Телефон:

Описание

Продаю свой автомобиль. Авто в хорошем состояние. Мотор работает ровно масло не берет. Коробка в отличном состоянии. Ходовая мягкая. По салону чистый не прокуреный не равный чистый приятно сидеть. Резина все сезонка ещё по ходит. Юридически совершенно чистая на учете здесь в Краснодаре на мне на учете. Новый аккумулятор. Стойки шаровые колодки я менял. По комплектации кондиционер. ГУР. 4 стеклоподъёмника. Звоните, все расскажу.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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