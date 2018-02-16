Daewoo Nexia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 108 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Григорий
Описание
Продаю свой автомобиль. Авто в хорошем состояние. Мотор работает ровно масло не берет. Коробка в отличном состоянии. Ходовая мягкая. По салону чистый не прокуреный не равный чистый приятно сидеть. Резина все сезонка ещё по ходит. Юридически совершенно чистая на учете здесь в Краснодаре на мне на учете. Новый аккумулятор. Стойки шаровые колодки я менял. По комплектации кондиционер. ГУР. 4 стеклоподъёмника. Звоните, все расскажу.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.