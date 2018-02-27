Daewoo Nexia Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 34 тыс. км Цена: 225 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Тимашевск, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Машина досталась по наследству от дедушки, кондиционер, ГУР, 4 стеклоподъемника, туманки, салон чистый не прокуренный, в авариях не участвовала.