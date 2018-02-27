Daewoo Nexia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 34 тыс. км

Цена: 225 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Тимашевск, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Машина досталась по наследству от дедушки, кондиционер, ГУР, 4 стеклоподъемника, туманки, салон чистый не прокуренный, в авариях не участвовала.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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