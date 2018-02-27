Daewoo Nexia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 34 тыс. км
Цена: 225 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Тимашевск, Краснодарский край
Имя: Алексей
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Описание
Машина досталась по наследству от дедушки, кондиционер, ГУР, 4 стеклоподъемника, туманки, салон чистый не прокуренный, в авариях не участвовала.
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