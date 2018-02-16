Daewoo Nexia Дата публикации: 16.02.18 Просмотров объявления: 56 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 160 тыс. км Цена: 135 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Дэу Нексия полной комплектации. Кондюк, ГУР, 4 стеклоподъемкика. Сигнализация с автозаводом. Шумоизоляция. Родные сиденья новые, всегда были в чехле. Все работает. Дефекты по кузову видны на фото.