Daewoo Nexia
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 135 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Дэу Нексия полной комплектации. Кондюк, ГУР, 4 стеклоподъемкика. Сигнализация с автозаводом. Шумоизоляция. Родные сиденья новые, всегда были в чехле. Все работает. Дефекты по кузову видны на фото.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.