Daewoo Nexia Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 41 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 117,355 тыс. км Цена: 125 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Дэу Нексия в отличном состоянии! Я собственник. Комплектация максимальная: кондиционер, гидроусилитель руля, 4 стеклоподъемника. Мотор в идеале, масло не жрет, не дымит! Коробка переключает без хрустов, передачи не выбивает! Ходовой занимался месяц назад, много чего поменял! Едет очень плавно, но в тоже время очень резво! Расход трасса 5 л, город 8 л. В комплекте отдам летнюю и зимнюю резину! Реальному покупателю торг на месте! Звонить с 8 до 23.