Daewoo Nexia
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 117,355 тыс. км
Цена: 125 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Дэу Нексия в отличном состоянии! Я собственник. Комплектация максимальная: кондиционер, гидроусилитель руля, 4 стеклоподъемника. Мотор в идеале, масло не жрет, не дымит! Коробка переключает без хрустов, передачи не выбивает! Ходовой занимался месяц назад, много чего поменял! Едет очень плавно, но в тоже время очень резво! Расход трасса 5 л, город 8 л. В комплекте отдам летнюю и зимнюю резину! Реальному покупателю торг на месте! Звонить с 8 до 23.
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