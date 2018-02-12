Daewoo Nexia

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 117,355 тыс. км

Цена: 125 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Дэу Нексия в отличном состоянии! Я собственник. Комплектация максимальная: кондиционер, гидроусилитель руля, 4 стеклоподъемника. Мотор в идеале, масло не жрет, не дымит! Коробка переключает без хрустов, передачи не выбивает! Ходовой занимался месяц назад, много чего поменял! Едет очень плавно, но в тоже время очень резво! Расход трасса 5 л, город 8 л. В комплекте отдам летнюю и зимнюю резину! Реальному покупателю торг на месте! Звонить с 8 до 23.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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