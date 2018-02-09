Daewoo Nexia
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 43 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Пришло время расстаться с любимой машиной. Единственный владелец. Пробег реальный (100%). Не бита и не крашеная (100%). Очень хорошее состояние. Комплектация самая простая. Отдам в хорошие руки. Краснодар, р- н Аэропорта.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.