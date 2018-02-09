Daewoo Nexia Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 43 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Пришло время расстаться с любимой машиной. Единственный владелец. Пробег реальный (100%). Не бита и не крашеная (100%). Очень хорошее состояние. Комплектация самая простая. Отдам в хорошие руки. Краснодар, р- н Аэропорта.