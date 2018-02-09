Daewoo Nexia

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 43 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Пришло время расстаться с любимой машиной. Единственный владелец. Пробег реальный (100%). Не бита и не крашеная (100%). Очень хорошее состояние. Комплектация самая простая. Отдам в хорошие руки. Краснодар, р- н Аэропорта.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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