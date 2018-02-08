Daewoo Nexia Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 38 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 148 тыс. км Цена: 135 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Голубой К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю автомобиль в отличном состоянии. Все стекла родные,ни одна деталь не красилась,никаких рыжиков и гнили нет,прекрасное состояние ходовой части и кузова,самый простой и надёжный двигатель, гидроусилитель руля. Пройдено большое ТО 3000 км назад, замена жидкостей. Новая зимняя резина. Любые проверки за ваш счёт. В таком состоянии автомобиль найти очень тяжело. Символический торг на бензин. Дешевле только гнильё!