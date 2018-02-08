Daewoo Nexia
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 148 тыс. км
Цена: 135 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Голубой
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю автомобиль в отличном состоянии. Все стекла родные,ни одна деталь не красилась,никаких рыжиков и гнили нет,прекрасное состояние ходовой части и кузова,самый простой и надёжный двигатель, гидроусилитель руля. Пройдено большое ТО 3000 км назад, замена жидкостей. Новая зимняя резина. Любые проверки за ваш счёт. В таком состоянии автомобиль найти очень тяжело. Символический торг на бензин. Дешевле только гнильё!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.