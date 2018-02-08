Daewoo Nexia

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 148 тыс. км

Цена: 135 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Голубой

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю автомобиль в отличном состоянии. Все стекла родные,ни одна деталь не красилась,никаких рыжиков и гнили нет,прекрасное состояние ходовой части и кузова,самый простой и надёжный двигатель, гидроусилитель руля. Пройдено большое ТО 3000 км назад, замена жидкостей. Новая зимняя резина. Любые проверки за ваш счёт. В таком состоянии автомобиль найти очень тяжело. Символический торг на бензин. Дешевле только гнильё!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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