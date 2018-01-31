Daewoo Nexia

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 145 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Новая резина, новый аккумулятор, в ДТП не участвовал. Сигнализация, цент. замок. Кондиционер. Хорошее состояние. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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