Daewoo Nexia
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 145 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Новая резина, новый аккумулятор, в ДТП не участвовал. Сигнализация, цент. замок. Кондиционер. Хорошее состояние. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.