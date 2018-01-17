Daewoo Nexia Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 75 тыс. км Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

1 владелец ПТС оригинал, максимальная комплектация, 100% не бита не окрашена!

Автомобиль куплен в Краснодаре, полностью обслужен, вложений не требует вообще.

Кондиционер, ст. подъемники, музыка CD MP3 Flash накопитель, сигнализация авто запуск двигателя. Литые диски r14 (есть зимние колеса). Торга нет.