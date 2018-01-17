Daewoo Nexia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 75 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

1 владелец ПТС оригинал, максимальная комплектация, 100% не бита не окрашена!
Автомобиль куплен в Краснодаре, полностью обслужен, вложений не требует вообще.
Кондиционер, ст. подъемники, музыка CD MP3 Flash накопитель, сигнализация авто запуск двигателя. Литые диски r14 (есть зимние колеса). Торга нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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