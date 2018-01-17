Daewoo Nexia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 75 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
1 владелец ПТС оригинал, максимальная комплектация, 100% не бита не окрашена!
Автомобиль куплен в Краснодаре, полностью обслужен, вложений не требует вообще.
Кондиционер, ст. подъемники, музыка CD MP3 Flash накопитель, сигнализация авто запуск двигателя. Литые диски r14 (есть зимние колеса). Торга нет.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter