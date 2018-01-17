Daewoo Nexia Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 113 тыс. км Цена: 170 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анатолий Телефон:

Описание

Хороший автомобиль в полной комплектации (ГУР, кондиционер, передние стеклоподъёмники, противотуманные фары), есть недочёт по кузову (есть на фото), масло в двигателе и коробке менялось вовремя, ходовая новая (менял стойки, пружины, шаровые и т. д.), менял вилку включения сцепления, глушитель, личинку замка зажигания, отдаю с музыкой (4 динамика), видеорегистратором, салон в чехлах, ковриках.