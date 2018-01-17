Daewoo Nexia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 113 тыс. км
Цена: 170 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анатолий
Описание
Хороший автомобиль в полной комплектации (ГУР, кондиционер, передние стеклоподъёмники, противотуманные фары), есть недочёт по кузову (есть на фото), масло в двигателе и коробке менялось вовремя, ходовая новая (менял стойки, пружины, шаровые и т. д.), менял вилку включения сцепления, глушитель, личинку замка зажигания, отдаю с музыкой (4 динамика), видеорегистратором, салон в чехлах, ковриках.
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