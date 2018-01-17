Daewoo Nexia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 113 тыс. км

Цена: 170 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анатолий

Телефон:

Описание

Хороший автомобиль в полной комплектации (ГУР, кондиционер, передние стеклоподъёмники, противотуманные фары), есть недочёт по кузову (есть на фото), масло в двигателе и коробке менялось вовремя, ходовая новая (менял стойки, пружины, шаровые и т. д.), менял вилку включения сцепления, глушитель, личинку замка зажигания, отдаю с музыкой (4 динамика), видеорегистратором, салон в чехлах, ковриках.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Daewoo Nexia

Daewoo Nexia

Подержанная, пробег 94 тыс. км.
Краснодарский край, Белая Глина

175 тыс. руб.

Daewoo Nexia

Подержанная, пробег 180 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

160 тыс. руб.

Daewoo Nexia

Подержанная, пробег 118 тыс. км.
Краснодарский край, Калининская

85 тыс. руб.

Авто, похожие на Daewoo Nexia

Renault Logan

Подержанная, пробег 173 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

175 тыс. руб.

Daewoo Nexia

Подержанная, пробег 94 тыс. км.
Краснодарский край, Белая Глина

175 тыс. руб.

Daewoo Nexia

Подержанная, пробег 180 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

160 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале