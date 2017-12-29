Daewoo Nexia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 163 тыс. км
Цена: 155 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Влад
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Описание
Продам Нексию, середина 2011 года. Не ржавая, не гнилая. В отличном состояние. Комплектация кондиционер, стеклоподъемники. Торг при осмотре.
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