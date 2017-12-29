Daewoo Nexia Дата публикации: 16.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 163 тыс. км Цена: 155 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Влад Телефон:

Описание

Продам Нексию, середина 2011 года. Не ржавая, не гнилая. В отличном состояние. Комплектация кондиционер, стеклоподъемники. Торг при осмотре.