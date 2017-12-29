Daewoo Nexia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 163 тыс. км

Цена: 155 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Влад

Телефон:

Описание

Продам Нексию, середина 2011 года. Не ржавая, не гнилая. В отличном состояние. Комплектация кондиционер, стеклоподъемники. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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