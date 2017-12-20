Daewoo Nexia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 84 тыс. км
Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
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Описание
Продам Матиз в отличном состоянии. Есть ГУР, кондиционер, стеклоподъемники. Резина почти новая, двигатель работает как часы, ничего не гремит, не дымит, не бряцает.
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