Daewoo Nexia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 84 тыс. км

Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Продам Матиз в отличном состоянии. Есть ГУР, кондиционер, стеклоподъемники. Резина почти новая, двигатель работает как часы, ничего не гремит, не дымит, не бряцает.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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