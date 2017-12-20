Daewoo Nexia Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 84 тыс. км Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Продам Матиз в отличном состоянии. Есть ГУР, кондиционер, стеклоподъемники. Резина почти новая, двигатель работает как часы, ничего не гремит, не дымит, не бряцает.